Mercedes вылетел с трассы и перевернулся на Серовском тракте

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Это произошло в вечернее время 30 апреля на 25-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Известно, что мужчина отвлекся от дороги, потерял управление. Авто улетело в кювет и перевернулось.
В итоге водитель травмировался. Пострадали и двое пассажиров, которым по 24 года. По данным УГИБДД России по региону, скорая отвезла их в учреждение.
Ранее сообщалось, что автомобиль ВАЗ в Дегтярске перевернулся из-за автохама на Hyundai Solaris.