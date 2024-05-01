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Mercedes вылетел с трассы и перевернулся на Серовском тракте

Mercedes вылетел с трассы и перевернулся на Серовском тракте

1 мая 2024, 08:21
Фото: ГИБДД Свердловской области
На Серовском тракте иномарка вылетела с трассы и перевернулась, есть пострадавшие.

Это произошло в вечернее время 30 апреля на 25-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Известно, что мужчина отвлекся от дороги, потерял управление. Авто улетело в кювет и перевернулось.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В итоге водитель травмировался. Пострадали и двое пассажиров, которым по 24 года. По данным УГИБДД России по региону, скорая отвезла их в учреждение.

Ранее сообщалось, что автомобиль ВАЗ в Дегтярске перевернулся из-за автохама на Hyundai Solaris.

Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Серов#Трасса#Серовский тракт#Пострадавшие#Переворот#Мерседес#18+#Екатеринбург#Авария
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