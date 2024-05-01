На Северном Кавказе дерево раздавило ребенка насмерть

Известно, что семья в составе мамы, папы и сына приехала в Карачаево-Черкессию в качестве туристов. Они остановились, чтобы сфотографироваться на природе. Когда они шли вдоль обочины, рухнуло огромное сухое дерево, которое придавило ребенка, сообщается в telegram-канале Mash Gor. Произошло это прямо на глазах у родителей.