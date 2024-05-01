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Published Сегодня, 05:37

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На Северном Кавказе дерево раздавило ребенка насмерть

На Северном Кавказе дерево раздавило ребенка насмерть

1 мая 2024, 05:37
Фото: 1MI
На Домбае (Карачаево-Черкессия) погиб пятилетний мальчик. На него упало дерево.

Известно, что семья в составе мамы, папы и сына приехала в Карачаево-Черкессию в качестве туристов. Они остановились, чтобы сфотографироваться на природе. Когда они шли вдоль обочины, рухнуло огромное сухое дерево, которое придавило ребенка, сообщается в telegram-канале Mash Gor. Произошло это прямо на глазах у родителей.

В соцсетях жители Домбая сообщают, что в этом месте много сухих деревьев, однако проблему эту никто не торопился решать. При этом в данной местности всегда было много туристов.

Напомним, что недавно мальчика в Ирбите насмерть придавило бетонным блоком. Ребенку было 11 лет.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Ребенок#Дети#Дерево#18+#Екатеринбург#Рухнуло дерево
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