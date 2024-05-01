Подросток и 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Ребенок травмирован, он госпитализирован в больницу в Екатеринбург, отметили в региональном ГИБДД.
Произошло это в поселке Ребристый. Сам водитель не пострадал. А у младшего мальчика диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.
И старший школьник, и пассажир были без спецэкипировки. Школьник, который был за рулем, был трезв, однако водительских прав у него нет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителя.