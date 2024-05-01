tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Подросток и 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском

Подросток и 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском

1 мая 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Под Невьянском 17-летний молодой человек без прав опрокинулся на мотоцикле. На пассажирском сидении сидел 9-летний ребенок.

Ребенок травмирован, он госпитализирован в больницу в Екатеринбург, отметили в региональном ГИБДД.

Произошло это в поселке Ребристый. Сам водитель не пострадал. А у младшего мальчика диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

И старший школьник, и пассажир были без спецэкипировки. Школьник, который был за рулем, был трезв, однако водительских прав у него нет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителя.

В Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителя
Узнать подробнее
Читайте также:
Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочинеЛихач на Hyundai протаранил дерево в Заречном и отправил в больницу свою подругуОт разъяренной толпы спасла полиция: екатеринбуржец угнал машину и устроил на ней ДТП
#Дарья Сорокина#Происшествия#Травма#ГИБДД#Невьянск#Школьник#Мотоцикл#Госпитализация#Пассажир#Трезвость#18+#Екатеринбург#Подросток
Подпишитесь
На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»
30 апреля, 11:21
45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:41
200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина
30 апреля, 09:05
Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников
30 апреля, 16:56
Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»
30 апреля, 15:55
Учительница в Березовском на перемене пнула ученика и проволокла по коридору
30 апреля, 15:04
"