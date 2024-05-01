Ради пахлавы грабитель напал на магазин в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Грабитель украл из кассы 9700 рублей, а также забрал пахлаву и противень. Ради этого он сломал дверь со стеклом, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».
Злоумышленник причинил владельцам магазина ущерб на сумму около 40 тысяч рублей. Представители торговой точки отметили, что в полицию они пока не обращались — пока ждут, что злоумышленник сам возместит ущерб.
Ранее сообщалось, что безработный мужчина ограбил банки в Екатеринбурге на 20 млн рублей.