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Ради пахлавы грабитель напал на магазин в Екатеринбурге

Ради пахлавы грабитель напал на магазин в Екатеринбурге

1 мая 2024, 08:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге злоумышленник ограбил хлебобулочный магазин в ночь с 30 апреля на 1 мая. Торговая точка находится на улице Кузнецова, 2Б.

Грабитель украл из кассы 9700 рублей, а также забрал пахлаву и противень. Ради этого он сломал дверь со стеклом, сообщается в паблике «Злой Екатеринбург».

Злоумышленник причинил владельцам магазина ущерб на сумму около 40 тысяч рублей. Представители торговой точки отметили, что в полицию они пока не обращались — пока ждут, что злоумышленник сам возместит ущерб.

Ранее сообщалось, что безработный мужчина ограбил банки в Екатеринбурге на 20 млн рублей.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Криминал#Магазин#Ограбление#Ущерб#18+#Екатеринбург
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