Рекордным по осадкам будет начало мая в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Так, 1 мая в городе в течение дня будет +10 градусов и дожди, следует из данных сайта Гисметео. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
2 мая осадков не прогнозируется, а воздух в дневное время прогреется до +6 градусов. 3 мая температура будет аналогична, а ветер усилится до 8 метров в секунду.
В субботу, 4 мая, синоптики прогнозируют снег с дождем. Количество осадков превысит дневную норму. В этот день будет +2 градуса, а ветер может усилиться до 14 метров в секунду.
В воскресенье, 5 мая, в городе будет небольшой дождь и +6 градусов тепла. Ветер достигнет 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что 1 мая в регионе ожидается сильный ливень. Циклон на Урал пришел с северо-запада.