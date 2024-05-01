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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Рекордным по осадкам будет начало мая в Нижнем Тагиле

Рекордным по осадкам будет начало мая в Нижнем Тагиле

1 мая 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле первые майские дни начнутся с дождей. А 4 мая количество осадков превысит норму.

Так, 1 мая в городе в течение дня будет +10 градусов и дожди, следует из данных сайта Гисметео. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

2 мая осадков не прогнозируется, а воздух в дневное время прогреется до +6 градусов. 3 мая температура будет аналогична, а ветер усилится до 8 метров в секунду.

В субботу, 4 мая, синоптики прогнозируют снег с дождем. Количество осадков превысит дневную норму. В этот день будет +2 градуса, а ветер может усилиться до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 5 мая, в городе будет небольшой дождь и +6 градусов тепла. Ветер достигнет 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что 1 мая в регионе ожидается сильный ливень. Циклон на Урал пришел с северо-запада.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Екатеринбург
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