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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Самокатчики ранили велосипедиста в Екатеринбурге во время спора

Самокатчики ранили велосипедиста в Екатеринбурге во время спора

1 мая 2024, 15:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое молодых людей на самокатах ранили 48-летнего курьера сети супермаркетов на велосипеде.

Курьер ехал в мастерскую. Следом за ним шел его брат. Мимо проезжали два самокатчика, которые решили посоревноваться с мужчиной на велосипеде, кто проедет быстрее. Велосипедист вместе с молодыми людьми уехал вперед.

Через некоторое время мужчина, шедший пешком, заметил, что между ними началась драка. Когда он подбежал, екатеринбуржец на велосипеде был ранен в бедро, а самокатчики уехали. Его отвезли в больницу. Злоумышленников ищут правоохранители.

Напомним, 15-летняя школьница из Екатеринбурга, ехавшая на самокате, врезалась в прохожего и сломала нос. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.

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