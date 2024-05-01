Самокатчики ранили велосипедиста в Екатеринбурге во время спора

Через некоторое время мужчина, шедший пешком, заметил, что между ними началась драка. Когда он подбежал, екатеринбуржец на велосипеде был ранен в бедро, а самокатчики уехали. Его отвезли в больницу. Злоумышленников ищут правоохранители.