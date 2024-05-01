Самокатчики ранили велосипедиста в Екатеринбурге во время спора

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Курьер ехал в мастерскую. Следом за ним шел его брат. Мимо проезжали два самокатчика, которые решили посоревноваться с мужчиной на велосипеде, кто проедет быстрее. Велосипедист вместе с молодыми людьми уехал вперед.
Через некоторое время мужчина, шедший пешком, заметил, что между ними началась драка. Когда он подбежал, екатеринбуржец на велосипеде был ранен в бедро, а самокатчики уехали. Его отвезли в больницу. Злоумышленников ищут правоохранители.
Напомним, 15-летняя школьница из Екатеринбурга, ехавшая на самокате, врезалась в прохожего и сломала нос. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.