tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области

Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области

1 мая 2024, 11:38
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области прогнозируются осадки в виде дождей и снега, а также потепление в мае 2024 года.

В первых числах мая будет прохладно. Также прогнозируются дожди и мокрый снег, рассказала синоптик УГМС Галина Шепоренко.

Во второй половине мая станет теплее. Возможно, в регион поступит теплый воздух со Средиземного моря. Синоптик также отметила, что погода в последний весенний месяц в 2024 году будет отличаться от погоды за аналогичный период в 2023 году.

Так, в Екатеринбурге 2 мая ожидается +6… +8 градусов, а также в городе возможны непродолжительные осадки.

Напомним, 1 мая 2024 года в Свердловской области прогнозируется ливень. Ночью вероятны заморозки.

Аномальная жара накрыла Екатеринбург и выгнала горожан на пляжи
Узнать подробнее
Читайте также:
Потепление придет в Свердловскую областьДождь и снег ожидаются в Свердловской областиВ Свердловскую область придет воздух с Арктики
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Потепление#Снег#Температура#Осадки#Погода#Мокрый снег#Дождь#Прогноз погоды#Окружающая среда#Природа#УГМС#Тепло#Май#Екатеринбург#Синоптик
Подпишитесь
На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»
30 апреля, 11:21
45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:41
200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина
30 апреля, 09:05
Таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников
30 апреля, 16:56
Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»
30 апреля, 15:55
Учительница в Березовском на перемене пнула ученика и проволокла по коридору
30 апреля, 15:04
"