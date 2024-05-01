Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В первых числах мая будет прохладно. Также прогнозируются дожди и мокрый снег, рассказала синоптик УГМС Галина Шепоренко.
Во второй половине мая станет теплее. Возможно, в регион поступит теплый воздух со Средиземного моря. Синоптик также отметила, что погода в последний весенний месяц в 2024 году будет отличаться от погоды за аналогичный период в 2023 году.
Так, в Екатеринбурге 2 мая ожидается +6… +8 градусов, а также в городе возможны непродолжительные осадки.
Напомним, 1 мая 2024 года в Свердловской области прогнозируется ливень. Ночью вероятны заморозки.