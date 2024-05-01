Упавшие фонари, «Бессмертный полк» и погибший на СВО в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
В Нижнем Тагиле летом 2024 года рабочие продолжать реконструкционные работы в ДК «Юбилейный». На ремонт выделено более 22 миллионов рублей. Появятся новые крыша, крыльца, приямки, а также на здании будет новая вывеска.
28 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра упали фонари со столбов в парке за ГДДЮТ. Вскоре к месту поврежденных фонарей приехали специалисты для ремонта.
С 1 по 12 мая 2024 года в Свердловской области пройдет акция «Бессмертный полк». Жителям региона предлагается принять участие в мероприятие разными способами. При этом уличное шествие не состоится.
В Николо-Павловском селе жители многоквартирного дома жалуются на нашествие тараканов. По их уверениям, насекомые расплодились по всему дому из-за соседа, который не убирается в своей квартире и не пускает никого домой для устранения источника заразы.
На СВО погиб житель Нижнего Тагила, у которого был позывной «Большой». За несколько месяцев до смерти он приезжал в город в отпуск, чтобы повидаться с родственниками и своими друзьями.