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Упавшие фонари, «Бессмертный полк» и погибший на СВО в Нижнем Тагиле

Упавшие фонари, «Бессмертный полк» и погибший на СВО в Нижнем Тагиле

1 мая 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле продолжат ремонтировать ДК «Юбилейный». За ГДДЮТ упали фонари со столбов освещения, в Свердловской области состоится акция «Бессмертный полк», а жители дома в Николо-Павловском борются с тараканами. Итоги Нижнего Тагила и области 28–30 апреля 2024 года.

В Нижнем Тагиле летом 2024 года рабочие продолжать реконструкционные работы в ДК «Юбилейный». На ремонт выделено более 22 миллионов рублей. Появятся новые крыша, крыльца, приямки, а также на здании будет новая вывеска.

Крыльца, крыша и вывеска: в Нижнем Тагиле летом предстоит ремонт в ДК «Юбилейный»
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28 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра упали фонари со столбов в парке за ГДДЮТ. Вскоре к месту поврежденных фонарей приехали специалисты для ремонта.

В Нижнем Тагиле ураганный ветер снес фонарь в парке за ГДДЮТ
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С 1 по 12 мая 2024 года в Свердловской области пройдет акция «Бессмертный полк». Жителям региона предлагается принять участие в мероприятие разными способами. При этом уличное шествие не состоится.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» в Свердловской области
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В Николо-Павловском селе жители многоквартирного дома жалуются на нашествие тараканов. По их уверениям, насекомые расплодились по всему дому из-за соседа, который не убирается в своей квартире и не пускает никого домой для устранения источника заразы.

Любитель тараканов закошмарил жителей многоэтажки в поселке под Нижним Тагилом
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На СВО погиб житель Нижнего Тагила, у которого был позывной «Большой». За несколько месяцев до смерти он приезжал в город в отпуск, чтобы повидаться с родственниками и своими друзьями.

На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»
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На СВО погиб уроженец Тагила с позывным «Большой»
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