В Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Сбор средств она проводила в соцсетях. На самом деле у нее нет парня, который был ранен на спецоперации, отметили в пресс-группе МО МВД России «Ревдинский».
Женщина сообщала в соцсетях, что ее молодому человеку нужны деньги на ремонт военного оборудования, на лекарства, на лечение в столице. Все средства она уже потратила.
Известно, что аферистка нигде не трудоустроена, живет с мамой, ранее она не была судима. Решается вопрос о возбуждении дела. Страница женщины заблокирована.
Ранее сообщалось, что таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников. Также он уговорил ее обратиться в полицию.