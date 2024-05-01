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Published Сегодня, 10:17

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Updated Сегодня, 10:19

В Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО

В Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО

1 мая 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
В Дегтярске 30-летняя аферистка собирала деньги на «лечение своего парня, раненого на СВО». Она присвоила себе порядка 300 тысяч рублей.

Сбор средств она проводила в соцсетях. На самом деле у нее нет парня, который был ранен на спецоперации, отметили в пресс-группе МО МВД России «Ревдинский».

Женщина сообщала в соцсетях, что ее молодому человеку нужны деньги на ремонт военного оборудования, на лекарства, на лечение в столице. Все средства она уже потратила.

Известно, что аферистка нигде не трудоустроена, живет с мамой, ранее она не была судима. Решается вопрос о возбуждении дела. Страница женщины заблокирована.

Ранее сообщалось, что таксист из Серова вытащил 80-летнюю пенсионерку из лап телефонных мошенников. Также он уговорил ее обратиться в полицию.

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