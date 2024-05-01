В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 61-летнего хромающего мужчину

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Особые приметы мужчины: рост 173 см, худощавое телосложение, темные волосы с сединой. Он носит усы и бороду, отмечают волонтеры отряда «Прорыв».
На момент выхода из дома он был одет в кожаные ботинки, джинсы с широким ремнем, белый свитер, черная шапка. Пропавший хромает.
Всех, кто видео Илью, просят позвонить по телефонам, указанным на ориентировке, либо в полицию.
Напомним, что в Полевском с 29 апреля разыскивается 16-летняя девушка. Особые приметы пропавшей — сине-зеленые волосы.