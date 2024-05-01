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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Хромающий мужчина разыскивается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четвертые сутки ищут 61-летнего хромающего мужчину

1 мая 2024, 08:25
Фото: Изображение Midjourney

Хромающий мужчина разыскивается в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с 27 апреля разыскивается 61-летний мужчина. Его зовут Илья Ульянов.

Особые приметы мужчины: рост 173 см, худощавое телосложение, темные волосы с сединой. Он носит усы и бороду, отмечают волонтеры отряда «Прорыв».

Фото: Отряд «Прорыв»

На момент выхода из дома он был одет в кожаные ботинки, джинсы с широким ремнем, белый свитер, черная шапка. Пропавший хромает.

Всех, кто видео Илью, просят позвонить по телефонам, указанным на ориентировке, либо в полицию.

Напомним, что в Полевском с 29 апреля разыскивается 16-летняя девушка. Особые приметы пропавшей — сине-зеленые волосы.

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