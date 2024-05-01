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Вандалы нарисовали свастику на могиле «дятловцев» в Екатеринбурге

Вандалы нарисовали свастику на могиле «дятловцев» в Екатеринбурге

1 мая 2024, 14:00
Фото: Е1
В Екатеринбурге неизвестные хулиганы нарисовали свастику и испортили памятник на могиле группы «дятловцев».

Так, фотографию Семена Золоторева сорвали с памятника и наполовину уничтожили: нанесли удары, из-за чего появились вмятины. Также злоумышленники написали на монументе разные бессвязные слова и изобразили неприличные рисунки со свастикой, пишет Е1.

Фото: Е1

По словам очевидца, помимо вышеперечисленных повреждений с верхней части памятника пропала эмблема УПИ. В полиции ищут злоумышленников, рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге неизвестные хулиганы опрокинули памятник строителям на Первой аллее. Он появился в 2021 году.

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