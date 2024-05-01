Вандалы нарисовали свастику на могиле «дятловцев» в Екатеринбурге

Так, фотографию Семена Золоторева сорвали с памятника и наполовину уничтожили: нанесли удары, из-за чего появились вмятины. Также злоумышленники написали на монументе разные бессвязные слова и изобразили неприличные рисунки со свастикой, пишет Е1.