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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Водитель автомобиля сбил мотоциклиста в центре Екатеринбурга

Водитель автомобиля сбил мотоциклиста в центре Екатеринбурга

1 мая 2024, 11:54
Фото: «КП-Екатеринбург»
Мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем Subaru в Екатеринбурге на улице 8 марта. Авария произошла 30 апреля 2024 года.

Автомобилист, поворачивая налево в сторону улицы Радищева, столкнулся с мототранспортом. Мотоциклиста увезли в медучреждение с полученными травмами, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

Кроме медицинских сотрудников к месту аварии приезжали спасатели. Участок дороги был временно ограничен из-за пролитого бензина. Специалисты предотвратили возможность возгорания.

Напомним, в Екатеринбурге 22-летняя девушка на автомобиле устроила массовую аварию, в которой пострадали два подростка. Обоих школьников увезли в больницу.

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