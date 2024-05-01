Водитель автомобиля сбил мотоциклиста в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Автомобилист, поворачивая налево в сторону улицы Радищева, столкнулся с мототранспортом. Мотоциклиста увезли в медучреждение с полученными травмами, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Кроме медицинских сотрудников к месту аварии приезжали спасатели. Участок дороги был временно ограничен из-за пролитого бензина. Специалисты предотвратили возможность возгорания.
Напомним, в Екатеринбурге 22-летняя девушка на автомобиле устроила массовую аварию, в которой пострадали два подростка. Обоих школьников увезли в больницу.