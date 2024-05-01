Водитель иномарки сбил авто с ребенком в Ревде и скрылся

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Известно, что водитель авто Hyundai Solaris решил обогнать машину ВАЗ 21093 под управлением 26-летнего водителя. При этом водитель иномарки создал опасность для движения и помеху обгоняемому авто.
В итоге автомобилист на ВАЗе не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и опрокинулся. Пострадал пассажир авто, которому 13 лет, сообщили в Госавтоинспекции.
Его госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Его отец, который тоже был пассажиром в машине, не пострадал. За рулем находился друг папы мальчика.
Водитель иномарки после случившегося скрылся, его разыскивают, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что подросток и 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском.