Водитель иномарки сбил авто с ребенком в Ревде и скрылся

В итоге автомобилист на ВАЗе не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и опрокинулся. Пострадал пассажир авто, которому 13 лет, сообщили в Госавтоинспекции.



Его госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Его отец, который тоже был пассажиром в машине, не пострадал. За рулем находился друг папы мальчика.



Водитель иномарки после случившегося скрылся, его разыскивают, проводится проверка.