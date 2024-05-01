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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

Водитель иномарки сбил авто с ребенком в Ревде и скрылся

Водитель иномарки сбил авто с ребенком в Ревде и скрылся

1 мая 2024, 10:41
Фото: ММО «Ревдинский»
В Ревде на улице Советской 30 апреля в 9 часов утра произошла авария, в которой пострадал подросток.

Известно, что водитель авто Hyundai Solaris решил обогнать машину ВАЗ 21093 под управлением 26-летнего водителя. При этом водитель иномарки создал опасность для движения и помеху обгоняемому авто.

Фото: ММО «Ревдинский»

В итоге автомобилист на ВАЗе не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и опрокинулся. Пострадал пассажир авто, которому 13 лет, сообщили в Госавтоинспекции.

Его госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Его отец, который тоже был пассажиром в машине, не пострадал. За рулем находился друг папы мальчика.

Водитель иномарки после случившегося скрылся, его разыскивают, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что подросток и 9-летний пассажир опрокинулись на мотоцикле под Невьянском.

Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Ребенок#Проверка#Дети#ДТП#Ревда#Отец#Пострадавший#Госпитализация#Ремень безопасности#Госавтоинспекция#18+#Екатеринбург#Авария
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