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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке

1 мая 2024, 12:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицина. Он подозревается в получении взятки.

В настоящий момент Кислицин заключен под стражу, где будет находиться на протяжении двух месяцев, рассказали ЕАН в пресс-службе облсуда.

В своей должности задержанный работал с 2012 года. Он был куратором проекта «Формирование комфортной городской среды». До назначения на пост замминистра Кислицин был мэром Заречного.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге задержали сотрудника автоинспекции по подозрению во взятке. По решению суда он будет находиться под стражей до 9 июня 2024 года.

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