Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В настоящий момент Кислицин заключен под стражу, где будет находиться на протяжении двух месяцев, рассказали ЕАН в пресс-службе облсуда.
В своей должности задержанный работал с 2012 года. Он был куратором проекта «Формирование комфортной городской среды». До назначения на пост замминистра Кислицин был мэром Заречного.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге задержали сотрудника автоинспекции по подозрению во взятке. По решению суда он будет находиться под стражей до 9 июня 2024 года.