Жителей Екатеринбурга испугал протяжный гул

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
По словам одного из очевидцев, раздавшийся звук был похож на тревожный сигнал. Однако объявлений о том, что проводится проверка или учебная тревога, не было, пишет Е1.
Другой екатеринбуржец считает, что сработала пожарная сигнализация. После того, как сигнал раздался несколько раз, все затихло. Также, по мнению некоторых горожан, это гудел локомотив.
В МЧС отметили, что сигнал у систем оповещения более протяжный.
Напомним, утром 25 марта 2024 года в Академическом районе Екатеринбурге местные жители услышали вой сирен. По какой причине они сработали — неизвестно.