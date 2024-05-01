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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Жителей Екатеринбурга испугал протяжный гул

Жителей Екатеринбурга испугал протяжный гул

1 мая 2024, 12:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местные жители обратили внимание на громкий гул в Заречном районе 30 апреля 2024 года.

По словам одного из очевидцев, раздавшийся звук был похож на тревожный сигнал. Однако объявлений о том, что проводится проверка или учебная тревога, не было, пишет Е1.

Другой екатеринбуржец считает, что сработала пожарная сигнализация. После того, как сигнал раздался несколько раз, все затихло. Также, по мнению некоторых горожан, это гудел локомотив.

В МЧС отметили, что сигнал у систем оповещения более протяжный.

Напомним, утром 25 марта 2024 года в Академическом районе Екатеринбурге местные жители услышали вой сирен. По какой причине они сработали — неизвестно.

Сирены и уличные фонари включат в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Локомотив#18+#Екатеринбург#Горожане#МЧС#Инцидент#Сигнал#Тревога
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