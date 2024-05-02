7 пьяных и 9 бесправных водителей ездили по Нижнему Тагилу

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Особое внимание было уделено выявлению пьяных и бесправных водителей, а также тех, кто лишены удостоверения.
В итоге за праздники были пойманы семь пьяных водителей, девять автомобилистов без прав. Еще четыре человека отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.
Еще семь человек, которые управляли машинами, были пьяными и без прав (либо были ранее лишены удостоверения). Четырех автомобилистов автоинспекторы заподозрили в употреблении наркотиков. Проводится проверка.
К примеру, 30 апреля в 22.15 в поселке Черноисточинск был остановлен 26-летний автомобилист, предположительно, пьяный. Пройти освидетельствование он отказался. Мужчина сообщил инспекторам, что только что купил машину и решил поехать на ней в магазин.
Выяснилось, что в 2022 году мужчину лишили права управления авто на срок 18 месяцев, так как он был пьяным за рулем. При этом 30 тысяч рублей штрафа он до сих пор не заплатил. В отношении нарушителя возбуждено дело по статье 264.1 УК РФ.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель из Каменска-Уральского вез в машине жену и маленького ребенка.