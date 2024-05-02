7 пьяных и 9 бесправных водителей ездили по Нижнему Тагилу

Выяснилось, что в 2022 году мужчину лишили права управления авто на срок 18 месяцев, так как он был пьяным за рулем. При этом 30 тысяч рублей штрафа он до сих пор не заплатил. В отношении нарушителя возбуждено дело по статье 264.1 УК РФ.