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Updated Сегодня, 08:04

7 пьяных и 9 бесправных водителей ездили по Нижнему Тагилу

7 пьяных и 9 бесправных водителей ездили по Нижнему Тагилу

2 мая 2024, 08:02
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
В Нижнем Тагиле подвели итоги рейда «Безопасная дорога». Мероприятия прошли с 28 апреля по 1 мая.

Особое внимание было уделено выявлению пьяных и бесправных водителей, а также тех, кто лишены удостоверения.

В итоге за праздники были пойманы семь пьяных водителей, девять автомобилистов без прав. Еще четыре человека отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Еще семь человек, которые управляли машинами, были пьяными и без прав (либо были ранее лишены удостоверения). Четырех автомобилистов автоинспекторы заподозрили в употреблении наркотиков. Проводится проверка.

К примеру, 30 апреля в 22.15 в поселке Черноисточинск был остановлен 26-летний автомобилист, предположительно, пьяный. Пройти освидетельствование он отказался. Мужчина сообщил инспекторам, что только что купил машину и решил поехать на ней в магазин.

Выяснилось, что в 2022 году мужчину лишили права управления авто на срок 18 месяцев, так как он был пьяным за рулем. При этом 30 тысяч рублей штрафа он до сих пор не заплатил. В отношении нарушителя возбуждено дело по статье 264.1 УК РФ.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель из Каменска-Уральского вез в машине жену и маленького ребенка.

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