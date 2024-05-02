Акцию «Одесская Хатынь» к 10-летию трагедии инициировали общественники Екатеринбурга

Напомним, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года. После столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» в Одессе на Куликовом поле начался страшный пожар в здании Дома Профсоюзов. Националисты загнали противников новой власти в здание и подожгли его, что привело к гибели 48 человек.