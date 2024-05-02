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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Общественники в Екатеринбурге организовали акцию «Одесская Хатынь»

Акцию «Одесская Хатынь» к 10-летию трагедии инициировали общественники Екатеринбурга

2 мая 2024, 12:42
Фото: 1MI

Общественники в Екатеринбурге организовали акцию «Одесская Хатынь»

В Екатеринбурге общественная организация предлагает свердловчанам присоединиться к акции «Одесская Хатынь» в память о людях, погибших в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

В Екатеринбурге начальник свердловского отделения и федеральный координатор «Волонтерской роты» Екатерина Ипатова объявила о начале акции «Одесская Хатынь», приуроченной к 10-летию трагический событий в Одессе. Об этом общественный деятель написала в социальных сетях.

Напомним, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года. После столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» в Одессе на Куликовом поле начался страшный пожар в здании Дома Профсоюзов. Националисты загнали противников новой власти в здание и подожгли его, что привело к гибели 48 человек.

По словам Ипатовой, в этом году по соображениям безопасности нельзя будет собраться на площадке в городе, чтобы вспомнить о жертвах бесчеловечного убийства. Однако почтить их память можно другими способами.

Мы продолжаем бороться за те идеалы, ради которых они отдали жизнь. Мы запускаем интернет-акцию, приуроченную ко дню памяти «Одесская Хатынь», — написала Екатерина Ипатова.
Фото: Страница Екатерины Ипатовой «ВКонтакте»

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно скачать табличку на русском или английском языках. Шаблон необходимо распечатать, а затем сделать фотографию с плакатом и выложить ее на своей странице в соцсетях с хэштегами #ОдесскаяХатынь #ОдессаПомним #НеЗабудемНеПростим #2мая #ДомПрофсоюзов.

В Екатеринбурге 30 апреля отслужили панихиду в память о погибших жертвах «Крокус сити холла».

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Фотография#Украина#Акция#Соцсети#Память#Екатеринбург
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