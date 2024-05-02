Акцию «Одесская Хатынь» к 10-летию трагедии инициировали общественники Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Екатеринбурге начальник свердловского отделения и федеральный координатор «Волонтерской роты» Екатерина Ипатова объявила о начале акции «Одесская Хатынь», приуроченной к 10-летию трагический событий в Одессе. Об этом общественный деятель написала в социальных сетях.
Напомним, что трагедия в Доме профсоюзов в Одессе произошла 2 мая 2014 года. После столкновений между сторонниками и противниками «евромайдана» в Одессе на Куликовом поле начался страшный пожар в здании Дома Профсоюзов. Националисты загнали противников новой власти в здание и подожгли его, что привело к гибели 48 человек.
По словам Ипатовой, в этом году по соображениям безопасности нельзя будет собраться на площадке в городе, чтобы вспомнить о жертвах бесчеловечного убийства. Однако почтить их память можно другими способами.
Мы продолжаем бороться за те идеалы, ради которых они отдали жизнь. Мы запускаем интернет-акцию, приуроченную ко дню памяти «Одесская Хатынь», — написала Екатерина Ипатова.
Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно скачать табличку на русском или английском языках. Шаблон необходимо распечатать, а затем сделать фотографию с плакатом и выложить ее на своей странице в соцсетях с хэштегами #ОдесскаяХатынь #ОдессаПомним #НеЗабудемНеПростим #2мая #ДомПрофсоюзов.
В Екатеринбурге 30 апреля отслужили панихиду в память о погибших жертвах «Крокус сити холла».