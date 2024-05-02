Четыре фонтана включат в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По словам вице-мэра Алексея Бубнова, власти планировали к 9 Мая смонтировать фонтан, который городу год назад получил в дар в честь 300-летия, пишет Е1.
К сожалению, погодные условия не сохраняются. Надеюсь, что к концу мая этот фонтан заработает, — сообщил Алексей Бубнов.
Напомним, что сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле с 1 мая. Работают главный фонтан на набережной, фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтан с лягушками в Пионерском сквере, фонтанный комплекс на Площади Славы и на улице Ленина. Работают они с полудня до полуночи.