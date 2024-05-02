Четыре фонтана включат в Екатеринбурге

Напомним, что сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле с 1 мая. Работают главный фонтан на набережной, фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтан с лягушками в Пионерском сквере, фонтанный комплекс на Площади Славы и на улице Ленина. Работают они с полудня до полуночи.