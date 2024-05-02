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Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Четыре фонтана включат в Екатеринбурге

Четыре фонтана включат в Екатеринбурге

2 мая 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге заработают четыре фонтана. Их включат, как только позволят погодные условия. Какая должна быть погода, не уточняется.

По словам вице-мэра Алексея Бубнова, власти планировали к 9 Мая смонтировать фонтан, который городу год назад получил в дар в честь 300-летия, пишет Е1.

К сожалению, погодные условия не сохраняются. Надеюсь, что к концу мая этот фонтан заработает, — сообщил Алексей Бубнов.

Напомним, что сезон фонтанов открыт в Нижнем Тагиле с 1 мая. Работают главный фонтан на набережной, фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, фонтан с лягушками в Пионерском сквере, фонтанный комплекс на Площади Славы и на улице Ленина. Работают они с полудня до полуночи.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Погода#Екатеринбург#9 Мая#Сбер#Фонтаны#300-летие города#Алексей Бубнов
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