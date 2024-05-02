Дети в Екатеринбурге пожаловались на тараканов в школе

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
По словам школьников, учителя говорят, что ранее жалоб на еду со стороны детей не было, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Также ученики рассказали об угрозах сотрудниц школьной столовой, якобы учащихся отправят в зону СВО.
Напомним, 22 января 2024 года в Горном Щите ученики первого класса заметили в кабинете бегающих мышей во время урока. Заметив их, дети стали бегать за ними и кричать.
По словам мамы одного из первоклассников, данный класс находится недалеко от столовой. Также она отметила, что школе необходим ремонт.