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Published Сегодня, 06:44

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Дети в Екатеринбурге пожаловались на тараканов в школе

Дети в Екатеринбурге пожаловались на тараканов в школе

2 мая 2024, 06:44
Фото: 1MI
Ученики школы №171 в Екатеринбурге пожаловались на то, что по учреждению бегают тараканы.

По словам школьников, учителя говорят, что ранее жалоб на еду со стороны детей не было, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Также ученики рассказали об угрозах сотрудниц школьной столовой, якобы учащихся отправят в зону СВО.

Напомним, 22 января 2024 года в Горном Щите ученики первого класса заметили в кабинете бегающих мышей во время урока. Заметив их, дети стали бегать за ними и кричать.

По словам мамы одного из первоклассников, данный класс находится недалеко от столовой. Также она отметила, что школе необходим ремонт.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Школьники#Школа#Столовая#Жалобы#Ученики#Тараканы#Угрозы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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