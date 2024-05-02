Директор УВЗ и конструктор танка «Армата» в Нижнем Тагиле попали под санкции США

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Под санкциями также оказались граждане Азербайджана, компании из Китая, Турции, Словакии, Бельгии и ОАЭ. В перечне оказался и ракетостроитель Валерий Кашин, конструктор танка «Армата» Андрей Терликов, исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин, гендиректор Томского электротехнического завода Борис Вологдин, гендиректор КБМ Сергей Питиков и гендиректор АО «ТПЗ» Сергей Лукин.
Также под санкциями теперь находятся начальники отдела воспитательной работы и медчасти ИК-3 ЯНАО, в которой умер Алексей Навальный*. Под санкциями теперь Юрий Коновеев и Алексей Лисюк. С ними в перечне находится руководитель ФКУ ИК-2 УФСИН Александр Муханов.
Также в санкционный список внесены Липецкий механический завод, завод «Спецагрегат», Ярославский моторный завод, Брянский автомобильный завод и некоторые другие предприятия, а также ряд научных организаций.
*Внесен в список экстремистов и террористов в РФ