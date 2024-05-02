Директор УВЗ и конструктор танка «Армата» в Нижнем Тагиле попали под санкции США

Также под санкциями теперь находятся начальники отдела воспитательной работы и медчасти ИК-3 ЯНАО, в которой умер Алексей Навальный*. Под санкциями теперь Юрий Коновеев и Алексей Лисюк. С ними в перечне находится руководитель ФКУ ИК-2 УФСИН Александр Муханов.