Дожди с грозами пройдут в День Победы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
9 мая в этом году выпадает на четверг. В этот день воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +16 градусов. Ветер может достичь 9 метров в секунду. Весь день прогнозируется дождь с грозами. Количество осадков составит 11,6 — это выше нормы, следует из данных с сайта Гисметео.
Дожди будут лить с 8:00 и до 23:00. Грозы прогнозируются примерно в 17:00. Самый активный дождь придется на 11 часов утра.
А 10 мая погода будет аналогична — дожди и грозы. Температура воздуха днем нагреется до +15 градусов. Ветер составит 10 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на два дня перекроют улицы в рамках празднования Дня Победы.