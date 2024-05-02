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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Дожди с грозами пройдут в День Победы в Нижнем Тагиле

Дожди с грозами пройдут в День Победы в Нижнем Тагиле

2 мая 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 9 мая ожидается дождливая погода с грозами. Количество осадков превысит норму.

9 мая в этом году выпадает на четверг. В этот день воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +16 градусов. Ветер может достичь 9 метров в секунду. Весь день прогнозируется дождь с грозами. Количество осадков составит 11,6 — это выше нормы, следует из данных с сайта Гисметео.

Дожди будут лить с 8:00 и до 23:00. Грозы прогнозируются примерно в 17:00. Самый активный дождь придется на 11 часов утра.

А 10 мая погода будет аналогична — дожди и грозы. Температура воздуха днем нагреется до +15 градусов. Ветер составит 10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле на два дня перекроют улицы в рамках празднования Дня Победы.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Дождь#Гроза#Ветер#Окружающая среда#Пасмурная погода#Екатеринбург#Прохладная погода
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