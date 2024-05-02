Дожди с грозами пройдут в День Победы в Нижнем Тагиле

9 мая в этом году выпадает на четверг. В этот день воздух в Нижнем Тагиле прогреется до +16 градусов. Ветер может достичь 9 метров в секунду. Весь день прогнозируется дождь с грозами. Количество осадков составит 11,6 — это выше нормы, следует из данных с сайта Гисметео.