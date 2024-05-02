Два подростка избили мужчину в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
По какой причине молодые люди напали на горожанина — неизвестно. По словам очевидцев, когда он упал на землю, они продолжали его избивать, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
В какой-то момент избиение прекратила сотрудница ближайшего магазина, которая прибежала, чтобы отогнать злоумышленников. Информация о нападении зафиксирована в полиции. Организована проверка, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.
Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге на местного жителя напали неизвестные и жестоко его избили. Друг пострадавшего сумел его забрать и увезти в больницу. В полиции начали проверку.