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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Два подростка избили мужчину в Нижнем Тагиле

Два подростка избили мужчину в Нижнем Тагиле

2 мая 2024, 03:26
Фото: Изображение Midjourney
Два подростка напали на мужчину, который шел с женой в Нижнем Тагиле. Нападение произошло на Гвардейской улице.

По какой причине молодые люди напали на горожанина — неизвестно. По словам очевидцев, когда он упал на землю, они продолжали его избивать, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

В какой-то момент избиение прекратила сотрудница ближайшего магазина, которая прибежала, чтобы отогнать злоумышленников. Информация о нападении зафиксирована в полиции. Организована проверка, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге на местного жителя напали неизвестные и жестоко его избили. Друг пострадавшего сумел его забрать и увезти в больницу. В полиции начали проверку.

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