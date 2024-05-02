Два самокатчика попали под машины в Екатеринбурге

Девушка, ехавшая на самокате на улице Щербакова, упала на автодорогу, при этом стукнувшись о бордюр. По словам очевидцев, водитель ехавшего автомобиля резко повернул в сторону, чтобы избежать аварии, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».