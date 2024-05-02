Два самокатчика попали под машины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Девушка, ехавшая на самокате на улице Щербакова, упала на автодорогу, при этом стукнувшись о бордюр. По словам очевидцев, водитель ехавшего автомобиля резко повернул в сторону, чтобы избежать аварии, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Также на перекрестке улиц Свердлова — Шевченко молодой человек упал с самоката и оказался под колесами легкового транспорта. По предварительной информации, серьезных травм екатеринбуржец избежал, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Напомним, в Екатеринбурге 15-летняя школьница на самокате врезалась в прохожего, в результате чего сломала нос.