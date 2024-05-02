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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:45

Два самокатчика попали под машины в Екатеринбурге

Два самокатчика попали под машины в Екатеринбурге

2 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI
Девушка и молодой человек на самокатах столкнулись с машинами на разных улицах Екатеринбурга 1 мая 2024 года.

Девушка, ехавшая на самокате на улице Щербакова, упала на автодорогу, при этом стукнувшись о бордюр. По словам очевидцев, водитель ехавшего автомобиля резко повернул в сторону, чтобы избежать аварии, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Также на перекрестке улиц Свердлова — Шевченко молодой человек упал с самоката и оказался под колесами легкового транспорта. По предварительной информации, серьезных травм екатеринбуржец избежал, рассказал общественник Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Напомним, в Екатеринбурге 15-летняя школьница на самокате врезалась в прохожего, в результате чего сломала нос.

В Екатеринбурге самокатчик ехал по зебре на красный и врезался в автомобиль
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