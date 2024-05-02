Два злоумышленника в Екатеринбурге взломали магазин и украли велосипеды

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Неизвестные, вскрыв дверь в магазин, украли из него два дорогих велосипеда и скрылись в неизвестном направлении, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Приехавшие сотрудники полиции зафиксировали следы проникновения и кражи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 1 мая 2024 года в Екатеринбурге местный житель проник в магазин, где украл противень и пахлаву, а также забрал из кассы более девяти тысяч рублей. Сотрудники магазина в полицию еще не обращались.