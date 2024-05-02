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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

Два злоумышленника в Екатеринбурге взломали магазин и украли велосипеды

Два злоумышленника в Екатеринбурге взломали магазин и украли велосипеды

2 мая 2024, 09:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге двое неизвестных вломились в магазин и украли велосипеды. ЧП случилось ночью на Первомайской улице 29 апреля 2024 года.

Неизвестные, вскрыв дверь в магазин, украли из него два дорогих велосипеда и скрылись в неизвестном направлении, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Приехавшие сотрудники полиции зафиксировали следы проникновения и кражи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 1 мая 2024 года в Екатеринбурге местный житель проник в магазин, где украл противень и пахлаву, а также забрал из кассы более девяти тысяч рублей. Сотрудники магазина в полицию еще не обращались.

Житель поселка в Свердловской области украл в магазине телефон
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