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Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Экс-участница шоу «Мама в 16» из Березовского заявила о ложной беременности

Экс-участница шоу «Мама в 16» из Березовского заявила о ложной беременности

2 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI
Жительница Березовского Олеся, которая участвовала в шоу «Мама в 16», рассказала о том, что не беременна. Ранее она заявляла, что ждет второго ребенка.

Недавно девушка сняла видеоролик, в котором сообщила, что беременна. От своего бывшего мужа она растит дочь. На самом деле становиться мамой во второй раз она пока не планирует, сообщает «КП-Екатеринбург».

Я сделала УЗИ, беременности нет, — сообщила Олеся.

Девушка добавила, что в ближайшие пять лет не планирует заводить детей. Ей сперва нужно дать все возможное первому ребенку.

Сейчас Олесе 18 лет. С новым парнем Артемом она познакомилась в интернете. Со своим бывшем она вскоре хочет развестись и подать на алименты.

Ранее девушка показывала подписчикам положительный результат теста на беременность.

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#Дарья Сорокина#Общество#Дети#Беременность#Соцсети#Алименты#Развод#Екатеринбург#Беременность и роды#Гормоны
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