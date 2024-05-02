Экс-участница шоу «Мама в 16» из Березовского заявила о ложной беременности

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Недавно девушка сняла видеоролик, в котором сообщила, что беременна. От своего бывшего мужа она растит дочь. На самом деле становиться мамой во второй раз она пока не планирует, сообщает «КП-Екатеринбург».
Я сделала УЗИ, беременности нет, — сообщила Олеся.
Девушка добавила, что в ближайшие пять лет не планирует заводить детей. Ей сперва нужно дать все возможное первому ребенку.
Сейчас Олесе 18 лет. С новым парнем Артемом она познакомилась в интернете. Со своим бывшем она вскоре хочет развестись и подать на алименты.
Ранее девушка показывала подписчикам положительный результат теста на беременность.