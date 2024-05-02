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Published Сегодня, 08:34

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Updated Сегодня, 08:36

Городские лисята попали в объектив уральского фотографа

Фотограф из Нижнего Тагила встретил диких лисят в районе Выи

2 мая 2024, 08:34
Фото: Илья Карасев

Городские лисята попали в объектив уральского фотографа

Фотограф из Нижнего Тагила Илья Карасев снял на фотокамеру двоих лисят. О встрече с животными тагильчанин рассказал корреспонденту TagilCity.ru.

Встреча фотографа и животных произошла 30 апреля. Илья Карасев рассказал, что он встретил лисят в лесополосе на Вые.

Один сидел в кустах чуть дальше. Один вышел к нам, тявкал, не боялся. Мамы не видели, — поделился с TagilCity.ru житель Нижнего Тагила.
Фото: Илья Карасев

На кадрах лисят будто позируют фотографу. Сначала они сидели рядом друг с другом, затем один из лисят заинтересованно стал приближаться к людям. Также мужчина сделал видео, на котором слышны звуки, издаваемые смелым лисенком.

Летом 2023 года во время лесной прогулки Илье Карасеву попалась лосиха. Она, не испугавшись человека, продолжала жевать траву перед объективом фотокамеры.

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