Фотограф из Нижнего Тагила встретил диких лисят в районе Выи

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Встреча фотографа и животных произошла 30 апреля. Илья Карасев рассказал, что он встретил лисят в лесополосе на Вые.
Один сидел в кустах чуть дальше. Один вышел к нам, тявкал, не боялся. Мамы не видели, — поделился с TagilCity.ru житель Нижнего Тагила.
На кадрах лисят будто позируют фотографу. Сначала они сидели рядом друг с другом, затем один из лисят заинтересованно стал приближаться к людям. Также мужчина сделал видео, на котором слышны звуки, издаваемые смелым лисенком.
Летом 2023 года во время лесной прогулки Илье Карасеву попалась лосиха. Она, не испугавшись человека, продолжала жевать траву перед объективом фотокамеры.