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Глава РЭО Буцаев: В Курской области будут перерабатывать в цинк 120 000 тонн отходов

Глава РЭО Буцаев: В Курской области будут перерабатывать в цинк 120 000 тонн отходов

2 мая 2024, 12:40
Фото: 1MI
В Курской области в начале 2025 года будет запущен пилотный проект, посвященный переработке вторсырья в вельц-оксид цинка. Производство будет расположено в Железногорском районе региона.

Реализация проекта предусмотрена в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Эта программа является частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», сообщает newsnn.ru.

Строительные и монтажные мероприятия планируют завершить в текущем году. Благодаря запуску объекта в регионе появится примерно 100 дополнительных рабочих мест. Размер финансовых вложений для реализации пилотного проекта превышает 7 млрд рублей.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что на территории Курской области появится завод «Цинкум», специализирующийся на утилизации цинксодержащих отходов. Этот объект позволит вовлекать в промышленное производство до 120 тысяч тонн ценного вторсырья. Из этих ресурсов будут изготавливать вельц-оксид цинка — сырье для производства цинка металлического, клинкер — железосодержащее сырье для черной металлургии и цементной промышленности, а также вторичные возгоны, использующиеся в цветной металлургии.

Главная цель пилотного проекта ООО «Цинкум» состоит в переработке цинкосодержащей пыли газоочисток электросталеплавильных цехов (ЭСПЦ). В настоящее время значительная часть таких отходов направляется на полигоны для захоронения промышленных отходов.

Во время переплавки оцинкованного металлолома пыль, содержащая существенное количество цинка и железа, улавливается фильтрами в составе отходящих газов. На «Цинкуме» эта пыль будет перерабатываться в высококачественный вельц-оксид цинка, требующийся для производства цинка металлического. Обратим внимание, то в России цинк является единственным дефицитным цветным металлом. Объемы его потребления превышают объемы производства, и около 20 — 30% этого металла импортируется из-за границы.

«Проект „Цинкум“ „замкнет“ круг потребления цинка: цинк превращается в оцинкованный лист, листы — в автомобили, бытовую технику, стройматериалы. В настоящее время образование пыли ЭСПЦ в России составляет около 300 — 350 тысяч тонн в год», — отметил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Проект «Цинкум» — это на 100% российский инжиниринг и только отечественное оборудование.

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