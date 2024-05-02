Глава РЭО Буцаев: В Курской области будут перерабатывать в цинк 120 000 тонн отходов

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что на территории Курской области появится завод «Цинкум», специализирующийся на утилизации цинксодержащих отходов. Этот объект позволит вовлекать в промышленное производство до 120 тысяч тонн ценного вторсырья. Из этих ресурсов будут изготавливать вельц-оксид цинка — сырье для производства цинка металлического, клинкер — железосодержащее сырье для черной металлургии и цементной промышленности, а также вторичные возгоны, использующиеся в цветной металлургии.