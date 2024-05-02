Итоги недели: атака сероводородом, незаконные свалки и штраф агрокомплексу под Тагилом

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Понедельник прошлой недели стал финальным днем четырехдневного отравления жителей Нижнего Тагила сероводородом. TagilCity.ru писал, что с 19 по 22 апреля в Нижнем Тагиле зашкаливал H2S. В этот период действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, когда заводы-загрязнители обязаны снижать количество выбросов.
Плотный серый и коричневый дым виднелся над Коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК изо всех районов города. Горожане жаловались на неприятный запах, болезненные ощущения в горле и мигрень. TagilCity.ru сделает запрос в территориальный отдел Роспотребнадзора по поводу жалоб и результатов замеров специалистами ведомства.
22 апреля один из жителей Нижнего Тагила пожелал оставить жалобу в Единую дежурно-диспетчерскую службу на удушающие выбросы. Однако с первого раз ему это сделать не удалось: диспетчер по телефону заявила, что из-за НМУ такие заявки служба не принимает. После повторного звонка с просьбой сослаться на распоряжение, объясняющее отказ, ЕДДС жалобу все-таки приняла.
В поселке Горноуральский одноименный свинокомплекс получил 100 000 рублей штрафа за невыполнение предписания. Такую меру в отношении предприятия ввел региональный Росприроднадзор из-за прошлогоднего нарушения, касающегося загрязнения воздуха. Суд, куда обратился агрокомплекс, посчитавший штраф чрезмерным, решение в пользу нарушителя не изменил.
В Нижнем Тагиле будут активно убирать незаконные свалки. В 2024 году администрация планирует ликвидировать как минимум 25 таких точек. Одна из первых, которую очистят от мусора, — свалка близ Серебрянского тракта. Также будут прибраны территории на Руднике им. III Интернационала, в новом поселке Сокол и в прибрежной зоне у реки Ежовка и на улице Маяковского. Всего на эти меры выделено порядка 60 миллионов рублей из городского бюджета. Также более 25 миллионов — областная субсидия.
Завершим подведение итогов темой подтопления. В реке Чусовая Свердловской области специалисты увеличили русло, что позволило избежать начавшегося подъема уровня воды. Также эксплуатирующая компания снизила количество сброса. Ситуация держится на контроле, горожане не испытывают беспокойства.