Итоги недели: атака сероводородом, незаконные свалки и штраф агрокомплексу под Тагилом

В Нижнем Тагиле будут активно убирать незаконные свалки. В 2024 году администрация планирует ликвидировать как минимум 25 таких точек. Одна из первых, которую очистят от мусора, — свалка близ Серебрянского тракта. Также будут прибраны территории на Руднике им. III Интернационала, в новом поселке Сокол и в прибрежной зоне у реки Ежовка и на улице Маяковского. Всего на эти меры выделено порядка 60 миллионов рублей из городского бюджета. Также более 25 миллионов — областная субсидия.