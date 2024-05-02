Из-за ошибки в загранпаспорте женщина в Екатеринбурге не смогла увезти дочь в Таиланд

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Ошибка обнаружилась в аэропорту. Таможенники обратили внимание, что в графе «место рождения» в слове «Екатеринбург» отсутствует последняя буква. После этого екатеринбурженке выдали акт об изъятии, пишет Е1.
По словам очевидицы, девочка осталась дома, а ее мама улетела на отдых. При этом ранее девочка уже летала по данному загранпаспорту и проблем не возникало.
Напомним, в Дубай не смог вылететь 10-летний мальчик, в загранпаспорте которого была совершена ошибка в названии региона проживания — была пропущена одна буква.