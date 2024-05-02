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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:21

Из-за ошибки в загранпаспорте женщина в Екатеринбурге не смогла увезти дочь в Таиланд

Из-за ошибки в загранпаспорте женщина в Екатеринбурге не смогла увезти дочь в Таиланд

2 мая 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Екатеринбурга не смогла отвезти дочь на отдых в Таиланд, так как в загранпаспорте девочки обнаружилась ошибка.

Ошибка обнаружилась в аэропорту. Таможенники обратили внимание, что в графе «место рождения» в слове «Екатеринбург» отсутствует последняя буква. После этого екатеринбурженке выдали акт об изъятии, пишет Е1.

По словам очевидицы, девочка осталась дома, а ее мама улетела на отдых. При этом ранее девочка уже летала по данному загранпаспорту и проблем не возникало.

Напомним, в Дубай не смог вылететь 10-летний мальчик, в загранпаспорте которого была совершена ошибка в названии региона проживания — была пропущена одна буква.

Жителям Свердловской области посоветовали избавиться от загранпаспортов с ошибками
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Девочка#Таможенники#Аэропорт#Загранпаспорт#Таиланд#Рейс#Ошибка#Екатеринбург#Инцидент
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