Из-за скорой помощи встали трамваи в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
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Updated Сегодня, 03:58
По словам очевидцев, трамваи встали на улице Бакинских Комиссаров. На трамвайных путях стоит машина экстренной службы, из-за которой общественный транспорт не может проехать, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Причина инцидента в настоящий момент неизвестна.
Напомним, 26 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле движение нескольких трамваев приостановилось. Это было связано с аварией на улице Мира. На путях столкнулись две легковые машины.
К месту ЧП выезжали сотрудники экстренных служб. Вскоре трамваи начали работать в прежнем режиме.