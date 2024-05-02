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Из-за скорой помощи встали трамваи в Екатеринбурге

Из-за скорой помощи встали трамваи в Екатеринбурге

2 мая 2024, 03:56
Фото: 1MI
Машина скорой помощи в Екатеринбурге перекрыла путь для трамвайного движения 2 мая 2024 года.

По словам очевидцев, трамваи встали на улице Бакинских Комиссаров. На трамвайных путях стоит машина экстренной службы, из-за которой общественный транспорт не может проехать, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Причина инцидента в настоящий момент неизвестна.

Напомним, 26 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле движение нескольких трамваев приостановилось. Это было связано с аварией на улице Мира. На путях столкнулись две легковые машины.

К месту ЧП выезжали сотрудники экстренных служб. Вскоре трамваи начали работать в прежнем режиме.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Скорая помощь#ЧП#Трамвайные пути#Трамваи#Общественный транспорт#Движение трамваев#18+#Екатеринбург#Инцидент
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