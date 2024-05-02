Кидавшийся на людей и выбросивший собаку армянин из Екатеринбурга пошел под суд

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
В уральской столице в суд передано дело Азата Никояна, гражданина Республики Армения, который ранее был задержан за нападения на людей, пишет Ura.ru со ссылкой на Чкаловский районный суд.
Агрессивного мужчину обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве. В одном из эпизодов он применил «травмат» против мужчины, который сделал ему замечание о неправильной парковке. Во втором случае напал на прохожего с собакой, который также попросил его убрать машину с газона. Причем он избил не только человека, но и его пса.
Дата судебного слушания пока не назначена.
Ранее двое подростков напали на мужчину в Нижнем Тагиле и сильно его избили.