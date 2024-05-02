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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

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В Екатеринбурге будут судить армянина, нападавшего на людей и животных

Кидавшийся на людей и выбросивший собаку армянин из Екатеринбурга пошел под суд

2 мая 2024, 09:52

В Екатеринбурге будут судить армянина, нападавшего на людей и животных

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело агрессивного уроженца Армении. Мужчина угрожал пистолетом и бил людей, а также жестоко обошелся с собакой.

В уральской столице в суд передано дело Азата Никояна, гражданина Республики Армения, который ранее был задержан за нападения на людей, пишет Ura.ru со ссылкой на Чкаловский районный суд.

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Агрессивного мужчину обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве. В одном из эпизодов он применил «травмат» против мужчины, который сделал ему замечание о неправильной парковке. Во втором случае напал на прохожего с собакой, который также попросил его убрать машину с газона. Причем он избил не только человека, но и его пса.

Дата судебного слушания пока не назначена.

Ранее двое подростков напали на мужчину в Нижнем Тагиле и сильно его избили.

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#Дарья Бобровицкая#Избиение#Суд#Криминал#Парковка#Нападение#18+#Екатеринбург
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