Кидавшийся на людей и выбросивший собаку армянин из Екатеринбурга пошел под суд

Агрессивного мужчину обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве. В одном из эпизодов он применил «травмат» против мужчины, который сделал ему замечание о неправильной парковке. Во втором случае напал на прохожего с собакой, который также попросил его убрать машину с газона. Причем он избил не только человека, но и его пса.