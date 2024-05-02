Мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Такие меры появились в некоторых российских регионах.
Говорили с работниками такси, у них неплохая зарплата, — поделился Максим Иванов.
Он считает, что в скоре некоторые регионы введут такие правила. Парламентарий убежден, что никаких трудностей не произойдет, как и повышения цен на такси. Подобный запрет никак на этом не отразится в случае его появления в регионе, считает Иванов.
Он добавил, что в регионе хватает ресурсов для работы в такси собственными силами.
Ранее сообщалось, что свыше тысячи мигрантов поставлены на воинский учет в регионе за последние четыре месяца.