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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Мигрантам предлагают запретить работать в такси в Свердловской области

Мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области

2 мая 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

Мигрантам предлагают запретить работать в такси в Свердловской области

Депутат Госдумы Максим Иванов высказался о запрете для иностранцев работы в такси в Свердловской области. Он назвал такую меру целесообразной.

Такие меры появились в некоторых российских регионах.

Говорили с работниками такси, у них неплохая зарплата, — поделился Максим Иванов.

Он считает, что в скоре некоторые регионы введут такие правила. Парламентарий убежден, что никаких трудностей не произойдет, как и повышения цен на такси. Подобный запрет никак на этом не отразится в случае его появления в регионе, считает Иванов.

Он добавил, что в регионе хватает ресурсов для работы в такси собственными силами.

Ранее сообщалось, что свыше тысячи мигрантов поставлены на воинский учет в регионе за последние четыре месяца.

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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Работа#Мигранты#Депутат#Ресурсы#Госдума#Такси#Запрет#Регионы#Екатеринбург#Воинский учет#Нововведения
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