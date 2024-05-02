«Москвич» опроверг информацию о возможном банкротстве

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:43
В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Silver Basis о взыскании с автозавода «Москвич» задолженности в размере 2,4 млн евро, а также неустойки в 123,7 тыс. евро. При этом представители «Москвича» пояснили, что данная задолженность образовалась еще в 2020 году, когда он находился под руководством автоконцерна Renault, пишут «Новые Известия».
Причем до 3 июня 2024 года автозавод еще может обжаловать данное решение, но гонконгская компания решила принудительно исполнить данное судебное постановление. Более того, Silver Basis планирует признать завод «Москвич» банкротом на основании того, что предприятие не исполняет решение суда.
Представители «Москвича» подготовили жалобу в кассационную инстанцию, и там приостановили исполнение постановления суда о взыскании задолженности. В итоге получается, что у Silver Basis отсутствуют законные основания обращаться в суд заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» банкротом. Данные сведения также отражены на сайте «Федресурс».