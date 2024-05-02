«Москвич» опроверг информацию о возможном банкротстве

В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Silver Basis о взыскании с автозавода «Москвич» задолженности в размере 2,4 млн евро, а также неустойки в 123,7 тыс. евро. При этом представители «Москвича» пояснили, что данная задолженность образовалась еще в 2020 году, когда он находился под руководством автоконцерна Renault, пишут «Новые Известия».