Отец убил сына поленом в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Отец и сын находились около частного дома. У них произошла ссора, во время которой сельчанин схватил полено и начал избивать им сына, рассказали в пресс-службе тюменского Следкома.
После избиения тюменец ушел. Пострадавший спустя некоторое время от полученных повреждений умер. Мужчину, который совершил нападение, задержали и возбудили на него уголовное дело. Также его заключили под стражу. Ведется следствие.
Напомним, 23 января 2024 года житель Нижней Туры зарезал своего знакомого, с которым у него произошла ссора. Мужчину задержали.