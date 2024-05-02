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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Отец убил сына поленом в Тюменской области

Отец убил сына поленом в Тюменской области

2 мая 2024, 11:46
Фото: 1MI
Житель села Аксурка в Тюменской области убил своего сына поленом во время ссоры.

Отец и сын находились около частного дома. У них произошла ссора, во время которой сельчанин схватил полено и начал избивать им сына, рассказали в пресс-службе тюменского Следкома.

После избиения тюменец ушел. Пострадавший спустя некоторое время от полученных повреждений умер. Мужчину, который совершил нападение, задержали и возбудили на него уголовное дело. Также его заключили под стражу. Ведется следствие.

Напомним, 23 января 2024 года житель Нижней Туры зарезал своего знакомого, с которым у него произошла ссора. Мужчину задержали.

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