tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Подросток в камуфляжном костюме пропал в селе Туринского района

Подросток в камуфляжном костюме пропал в селе Туринского района

2 мая 2024, 04:12
Фото: 1MI
В селе Шухруповское в Туринском районе бесследно пропал 15-летний школьник. Его разыскивают с 1 мая 2024 года.

Юноша был одет в камуфляжную одежду и сапоги для рыбалки. В день исчезновения он ушел в лес и с тех пор домой не возвращался, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Родственники школьника обратились к поисковикам и правоохранителям. У подростка темные волосы и глаза. Его рост 178 сантиметров.

Напомним, 29 апреля 2024 года в Полевском исчезла 16-летняя девушка, которая ушла из дома и после этого не вернулась обратно. Свердловчанка была одета в черную одежду.

200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанина
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток в коричневой кофте пропал в Верхней Пышме15-летняя девочка в черной куртке из Екатеринбурга пропала почти две недели назадВ Екатеринбурге завершены поиски подростка со шрамом на брови и татуировкой
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Поиск#Поисковый отряд#Село#Волонтеры#ЧП#Пропал#Приметы#18+#Екатеринбург#Подросток#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь
Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
Вчера, 12:15
45 нарушителей пожарного режима пойманы в Нижнем Тагиле
Вчера, 07:41
Снег, дождь и тепло ожидаются в мае в Свердловской области
Вчера, 11:38
В Дегтярске мошенница собирала деньги на «лечение» солдата СВО
Вчера, 10:17
Серьезные махинации с зарплатами всплыли в екатеринбургском «Гортрансе»
30 апреля, 15:55
«Москвич» опроверг информацию о возможном банкротстве
Сегодня, 07:15
"