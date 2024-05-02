Подросток в камуфляжном костюме пропал в селе Туринского района

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Юноша был одет в камуфляжную одежду и сапоги для рыбалки. В день исчезновения он ушел в лес и с тех пор домой не возвращался, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Родственники школьника обратились к поисковикам и правоохранителям. У подростка темные волосы и глаза. Его рост 178 сантиметров.
Напомним, 29 апреля 2024 года в Полевском исчезла 16-летняя девушка, которая ушла из дома и после этого не вернулась обратно. Свердловчанка была одета в черную одежду.