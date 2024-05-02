Пропавший 35-летний житель Заречного найден мертвым в Омске

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Завершились поиски пропавшего свердловчанина Евгения Закирова. Последний раз жителя Заречного, который отправился в командировку, заметили 28 апреля в Омске. Спустя несколько дней он погиб в этом же городе, сообщает поисковый отряд «Доброспас-Омск».
Эту информацию уже подтвердили в СК. По данным правоохранителей, Закирова нашли в подъезде жилого дома на Иртышской набережной около 9 утра. Внешне на теле нет никаких повреждений.
Известно также, что накануне мужчина ходил с коллегой в бар. Обстоятельства смерти свердловчанина еще предстоит установить.
Ранее в Туринском районе нашли живым 15-летнего подростка, который заблудился в лесу.