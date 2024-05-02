Пропавший 35-летний житель Заречного найден мертвым в Омске

Завершились поиски пропавшего свердловчанина Евгения Закирова. Последний раз жителя Заречного, который отправился в командировку, заметили 28 апреля в Омске. Спустя несколько дней он погиб в этом же городе, сообщает поисковый отряд «Доброспас-Омск».