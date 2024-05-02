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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Пропавшего 35-летнего свердловчанина нашли мертвым в Омске

Пропавший 35-летний житель Заречного найден мертвым в Омске

2 мая 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney

Пропавшего 35-летнего свердловчанина нашли мертвым в Омске

Житель города Заречный отправился в командировку и пропал. Спустя несколько дней его мертвое тело нашли в Омске.

Завершились поиски пропавшего свердловчанина Евгения Закирова. Последний раз жителя Заречного, который отправился в командировку, заметили 28 апреля в Омске. Спустя несколько дней он погиб в этом же городе, сообщает поисковый отряд «Доброспас-Омск».

Эту информацию уже подтвердили в СК. По данным правоохранителей, Закирова нашли в подъезде жилого дома на Иртышской набережной около 9 утра. Внешне на теле нет никаких повреждений.

Известно также, что накануне мужчина ходил с коллегой в бар. Обстоятельства смерти свердловчанина еще предстоит установить.

Ранее в Туринском районе нашли живым 15-летнего подростка, который заблудился в лесу.

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