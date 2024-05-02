Пьяный житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом управлял машиной без прав

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Сотрудникам ДПС, которые произвели задержание, молодой человек рассказал, что он купил эту машину и поехал на ней в супермаркет, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
Выяснилось, что в 2022 году свердловчанина лишили водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф он не выплатил. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле автоинспекторы поймали семь пьяных водителей во время рейдов, которые проходили с 28 апреля по 1 мая 2024 года.