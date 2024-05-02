Пьяный житель поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом управлял машиной без прав

Выяснилось, что в 2022 году свердловчанина лишили водительских прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. Также его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф он не выплатил. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.