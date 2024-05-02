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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Редчайший гриб шаровидная саркосома обнаружен в лесу под Нижним Тагилом

Редчайший вид гриба под названием шаровидная саркосома найден в лесу под Тагилом

2 мая 2024, 10:18
Фото: E1

Редчайший гриб шаровидная саркосома обнаружен в лесу под Нижним Тагилом

Тагильчанин обнаружил в лесу под Нижним Тагилом шаровидную саркосому. Этот гриб встречается очень редко и занесен в Красную книгу России.

Саркосому нашел опытный грибник Константин. Мужчина пошел набрать сморчков. В «тихой охоте» ему не повезло, однако на обратном пути он встретил редкий экземпляр, который запечатлел на камеру, сообщает Е1.

Внешне гриб выглядит очень необычно: он похож на ржавую бочку с жидкостью внутри. Встретить саркосому в лесу — большая удача, так как гриб может не вылезать из-под земли десятилетиями. Константин рассказал, что грибы нашел в ельнике, когда уже выходил из леса. Причем саркосома была не одна — на полянке росла целая стайка.

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Гриб саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) является редким и необычным видом грибов, который предпочитает расти в хвойных лесах среди сосен и елей. Он иногда называется «молодильным грибом» или «земляным маслом» и внесен в Красные книги различных регионов России, таких как Татарстан, Архангельская, Московская, Тюменская и Новосибирская области. Этот гриб поражает воображение грибников своей формой и цветом. Как правило, он появляется в лесу весной после таяния снега.

Фото: Е1

К съедобным гриб саркосома шаровидная не относится. Иногда его применяют наружно для лечения кожных заболеваний и эффекта омоложения, но под обязательным контролем специалистов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Лес#Красная книга#Природа#Растения#Екатеринбург#Грибник#Гриб
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