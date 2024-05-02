Редчайший вид гриба под названием шаровидная саркосома найден в лесу под Тагилом

Гриб саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) является редким и необычным видом грибов, который предпочитает расти в хвойных лесах среди сосен и елей. Он иногда называется «молодильным грибом» или «земляным маслом» и внесен в Красные книги различных регионов России, таких как Татарстан, Архангельская, Московская, Тюменская и Новосибирская области. Этот гриб поражает воображение грибников своей формой и цветом. Как правило, он появляется в лесу весной после таяния снега.