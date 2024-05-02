Родственница жены Янковского получила место в больнице Екатеринбурга после жалобы

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
По словам Пожарской, на минувшей неделе женщина упала, в результате чего у нее оказались травмированы голова и нога, а также сломаны ребра. Она находилась в больнице Первоуральска, однако ее не госпитализировали.
Пожарская разместила пост в соцсетях, в котором просила помочь найти место в клинике Екатеринбурга. Через несколько часов актриса написала, что родственницу удалось положить в больницу №41.
Известно, что женщина получила травмы в Кронштадте. В местной больнице ей дали рекомендации по лечению, после чего она уехала домой в Первоуральск. 1 мая она обратилась в приемный покой хирургического отделения местной больницы, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Вскоре свердловчанке предложили госпитализацию, однако она в последний момент, уже после оформления медкарты, решила обратиться в другую больницу. При этом в медучреждении Первоуральска сообщили, что претензий сотрудникам она не предъявляла и не обращалась с жалобами в Минздрав.
Напомним, 20 марта 2024 года в Екатеринбурге умерла 11-летняя девочка в больнице, которой диагностировали гастроэнтерит. По мнению мамы ребенка, дочь умерла из-за халатного отношения врачей.