Родственница жены Янковского получила место в больнице Екатеринбурга после жалобы

Вскоре свердловчанке предложили госпитализацию, однако она в последний момент, уже после оформления медкарты, решила обратиться в другую больницу. При этом в медучреждении Первоуральска сообщили, что претензий сотрудникам она не предъявляла и не обращалась с жалобами в Минздрав.