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Родственница жены Янковского получила место в больнице Екатеринбурга после жалобы

Родственница жены Янковского получила место в больнице Екатеринбурга после жалобы

2 мая 2024, 04:46
Фото: 1MI
В больнице №41 в Екатеринбурге нашли место для родственницы жены актера Ивана Янковского Дианы Пожарской после того, как актриса обратилась в соцсетях за помощью.

По словам Пожарской, на минувшей неделе женщина упала, в результате чего у нее оказались травмированы голова и нога, а также сломаны ребра. Она находилась в больнице Первоуральска, однако ее не госпитализировали.

Пожарская разместила пост в соцсетях, в котором просила помочь найти место в клинике Екатеринбурга. Через несколько часов актриса написала, что родственницу удалось положить в больницу №41.

Известно, что женщина получила травмы в Кронштадте. В местной больнице ей дали рекомендации по лечению, после чего она уехала домой в Первоуральск. 1 мая она обратилась в приемный покой хирургического отделения местной больницы, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

Вскоре свердловчанке предложили госпитализацию, однако она в последний момент, уже после оформления медкарты, решила обратиться в другую больницу. При этом в медучреждении Первоуральска сообщили, что претензий сотрудникам она не предъявляла и не обращалась с жалобами в Минздрав.

Напомним, 20 марта 2024 года в Екатеринбурге умерла 11-летняя девочка в больнице, которой диагностировали гастроэнтерит. По мнению мамы ребенка, дочь умерла из-за халатного отношения врачей.

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