Родственница жены звезды «Слово пацана» умерла в Екатеринбурге

У Светланы осталась маленькая дочка. В Минздраве сообщали, что пациентка получила травмы в городе Кронштадте. После этого она прибыла в Первоуральск и 1 мая обратилась за помощью. Ей предложили лечь в больницу, но в результате Светлана решила отказаться и подобрать другую медорганизацию.