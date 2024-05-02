Родственница жены звезды «Слово пацана» умерла в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Женщина умерла 41-й больнице, пишет Е1 со ссылкой на родных Светланы. Недавно актриса Диана Пожарская жаловалась на бездействие медиков по отношению к ее родственнице в одном из медучреждений Первоуральска. После этого для женщины нашли место в медучреждении №41 в уральской столице.
У Светланы осталась маленькая дочка. В Минздраве сообщали, что пациентка получила травмы в городе Кронштадте. После этого она прибыла в Первоуральск и 1 мая обратилась за помощью. Ей предложили лечь в больницу, но в результате Светлана решила отказаться и подобрать другую медорганизацию.