Семью уличили в избиении приемных детей в Екатеринбурге

Первых малышей семья взяла под опеку три года назад. Три мальчика и две девочки (все ни родные братья и сестры) жили в детдоме. Их папа скончался, а мать лишена прав. Сперва Лариса и Виктор забрали в семью только одного из мальчиков и двух их сестер. А позже взяли и их братьев. Один из детей болеет эпилепсией.