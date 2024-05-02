Семью уличили в избиении приемных детей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Так, от Ларисы и ее мужа Виктора сбежали двое детей. Всего в семье воспитывались семеро детей, родной ребенок из них один, пишет «КП-Екатеринбург». Кроме того, женщина воспитывала сына-подростка.
Первых малышей семья взяла под опеку три года назад. Три мальчика и две девочки (все ни родные братья и сестры) жили в детдоме. Их папа скончался, а мать лишена прав. Сперва Лариса и Виктор забрали в семью только одного из мальчиков и двух их сестер. А позже взяли и их братьев. Один из детей болеет эпилепсией.
Потом они удочерили еще девочку из того же детского дома. Известно, что двое детей, мальчик и девочка, сбежали от приемных родителей к тете.
Родная бабушка усыновленных уверена, что в новой семье малышей избивали. Самой же родственнице общаться с детьми не разрешали.
Почему они сбежали? Наверное, что-то было не так, — считает бабушка.
Узнав об избиении, женщина пошла в полицию и прокуратуру. Далее было принято решение об отправке детей в соцучреждение. Собраны данные для возбуждения дел по уголовным статьям за истязание и жестокое обращение.
Проверяют и представителей управления министерства соцполитики. Сейчас с детьми общаются психологи.
Ранее сообщалось, что два подростка напали на мужчину, который шел с женой в Нижнем Тагиле.