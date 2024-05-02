tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Семью уличили в избиении приемных детей в Екатеринбурге

Семью уличили в избиении приемных детей в Екатеринбурге

2 мая 2024, 13:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина и ее муж подозреваются в избиении приемных детей. Сама женщина — бизнесвуман.

Так, от Ларисы и ее мужа Виктора сбежали двое детей. Всего в семье воспитывались семеро детей, родной ребенок из них один, пишет «КП-Екатеринбург». Кроме того, женщина воспитывала сына-подростка.

Первых малышей семья взяла под опеку три года назад. Три мальчика и две девочки (все ни родные братья и сестры) жили в детдоме. Их папа скончался, а мать лишена прав. Сперва Лариса и Виктор забрали в семью только одного из мальчиков и двух их сестер. А позже взяли и их братьев. Один из детей болеет эпилепсией.

Потом они удочерили еще девочку из того же детского дома. Известно, что двое детей, мальчик и девочка, сбежали от приемных родителей к тете.

Родная бабушка усыновленных уверена, что в новой семье малышей избивали. Самой же родственнице общаться с детьми не разрешали.

Почему они сбежали? Наверное, что-то было не так, — считает бабушка.

Узнав об избиении, женщина пошла в полицию и прокуратуру. Далее было принято решение об отправке детей в соцучреждение. Собраны данные для возбуждения дел по уголовным статьям за истязание и жестокое обращение.

Проверяют и представителей управления министерства соцполитики. Сейчас с детьми общаются психологи.

Ранее сообщалось, что два подростка напали на мужчину, который шел с женой в Нижнем Тагиле.

Пенсионерка избила тростью фаната Shaman, который пел песню в метро Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигранты в Екатеринбурге жестоко избили мужчину и прострелили ему ногуМолодого человека в Екатеринбурге избили и увезли в лес
#Дарья Сорокина#Прокуратура#Дети#Свердловская область#Жестокое обращение#Полиция#Скандал#Криминал#Семья#Бабушка#Дом#Опека#Истязание#Психологи#Девочки#18+#Екатеринбург#Мальчики#Уголовные статьи
Подпишитесь
Фотограф из Нижнего Тагила встретил диких лисят в районе Выи
Сегодня, 08:34
Итоги недели: атака сероводородом, незаконные свалки и штраф агрокомплексу под Тагилом
Сегодня, 08:31
7 пьяных и 9 бесправных водителей ездили по Нижнему Тагилу
Сегодня, 08:02
Свердловчане закредитованы на 17 миллиардов рублей
Сегодня, 09:17
Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
Вчера, 12:15
«Москвич» опроверг информацию о возможном банкротстве
Сегодня, 07:15
"