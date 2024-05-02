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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

СК проведет проверку после истязаний детей в приемной семье в Екатеринбурге

СК проведет проверку после истязаний детей в приемной семье в Екатеринбурге

2 мая 2024, 10:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники Следкома будут проводить проверку после того, как дети пожаловались на издевательства над ними в приемной семье.

В ходе проверки сотрудники СК проверят характеристики приемных родителей и детей, назначат экспертизу, зафиксируют следы побоев. Кроме того, будет установлено, осуществлялся ли контроль семьи органами опеки, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

По результатам проведенной проверки примут соответствующее решение.

Напомним, старшая сестра, которая живет отдельно, написала заявления в правоохранительные органы и ПДН после того, как она узнала о том, что в семье регулярно издеваются и бьют их. Ведется проверка. Детей забрали и поместили в учреждение соцзащиты.

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