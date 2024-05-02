СК проведет проверку после истязаний детей в приемной семье в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В ходе проверки сотрудники СК проверят характеристики приемных родителей и детей, назначат экспертизу, зафиксируют следы побоев. Кроме того, будет установлено, осуществлялся ли контроль семьи органами опеки, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
По результатам проведенной проверки примут соответствующее решение.
Напомним, старшая сестра, которая живет отдельно, написала заявления в правоохранительные органы и ПДН после того, как она узнала о том, что в семье регулярно издеваются и бьют их. Ведется проверка. Детей забрали и поместили в учреждение соцзащиты.