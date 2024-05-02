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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Снегопад накроет Екатеринбург

Снегопад накроет Екатеринбург

2 мая 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney
Екатеринбург накроет снегом. Похолодание установится в городе и в целом в регионе до 10 мая.

Холодный циклон придет с берегов Баренцева моря, считает синоптик Алексей Пулин.

Такой циклон работает как накопитель влаги, собирая ее на своем пути, — добавил синоптик.

Уже 3 мая, циклон достигнет Предуралья. В связи с этим уже 4 мая прогнозируется много осадков на территории Урала.

Может выпасть почти половина месячной нормы осадков — 19,7 мм. При этом воздух разогреется до 2 градусов тепла. Аналогичная погода продлится до 10 мая.

Ранее сообщалось, что рекордным по количеству осадков будет начало мая. Самые обильные осадки, мокрый снег, прогнозируется метеорологами в Нижнем Тагиле 4 мая. Будет +2 градуса тепла, а ветер достигнет 14 метров в секунду. 5 мая прогнозируется дождь.

Небольшие осадки придут в Свердловскую область
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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Осадки#Снегопад#Окружающая среда#Екатеринбург#Метеоролог#Урал#Алексей Пулин
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