Снегопад накроет Екатеринбург

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Холодный циклон придет с берегов Баренцева моря, считает синоптик Алексей Пулин.
Такой циклон работает как накопитель влаги, собирая ее на своем пути, — добавил синоптик.
Уже 3 мая, циклон достигнет Предуралья. В связи с этим уже 4 мая прогнозируется много осадков на территории Урала.
Может выпасть почти половина месячной нормы осадков — 19,7 мм. При этом воздух разогреется до 2 градусов тепла. Аналогичная погода продлится до 10 мая.
Ранее сообщалось, что рекордным по количеству осадков будет начало мая. Самые обильные осадки, мокрый снег, прогнозируется метеорологами в Нижнем Тагиле 4 мая. Будет +2 градуса тепла, а ветер достигнет 14 метров в секунду. 5 мая прогнозируется дождь.