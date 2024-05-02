Суд в Екатеринбурге не стал смягчать наказание автохаму Новоселову

Известный своими выходками автохам Игорь Новосёлов из Екатеринбурга проведёт остаток своего срока в колонии — его просьба о смягчении приговора отклонена судом. Свердловчанам он запомнился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.