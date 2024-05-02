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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Автохаму Новоселову суд в Екатеринбурге отказал в смягчении приговора

Суд в Екатеринбурге не стал смягчать наказание автохаму Новоселову

2 мая 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney

Автохаму Новоселову суд в Екатеринбурге отказал в смягчении приговора

Суд в Екатеринбурга отказался смягчить наказание Игорю Новоселову, который хорошо известен жителям города своими выходками на дороге.

Известный своими выходками автохам Игорь Новосёлов из Екатеринбурга проведёт остаток своего срока в колонии — его просьба о смягчении приговора отклонена судом. Свердловчанам он запомнился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.

Против смягчения приговора выступил прокурор, который отметил отсутствие признаков того, что ранее неоднократно судимый Новосёлов встал на путь исправления.

Похождения Игоря Новоселову начались в 2013 году. В его копилке — угрозы убийством, побои, повреждение имущества и множество других преступлений.

В колонии Новосёлов оказался летом 2023 года. Отсидеть ему осталось чуть больше года.

Ранее автохам на иномарка устроил ДТП в Дегтярске, из-за которого перевернулся автомобиль.

В Екатеринбурге автохам устроил аварию и скрылся
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#Дарья Бобровицкая#Суд#Криминал#Приговор#Автохам#Заключение#Екатеринбург
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