Суд в Екатеринбурге не стал смягчать наказание автохаму Новоселову

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Известный своими выходками автохам Игорь Новосёлов из Екатеринбурга проведёт остаток своего срока в колонии — его просьба о смягчении приговора отклонена судом. Свердловчанам он запомнился фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Против смягчения приговора выступил прокурор, который отметил отсутствие признаков того, что ранее неоднократно судимый Новосёлов встал на путь исправления.
Похождения Игоря Новоселову начались в 2013 году. В его копилке — угрозы убийством, побои, повреждение имущества и множество других преступлений.
В колонии Новосёлов оказался летом 2023 года. Отсидеть ему осталось чуть больше года.
Ранее автохам на иномарка устроил ДТП в Дегтярске, из-за которого перевернулся автомобиль.