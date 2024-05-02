Свердловчане закредитованы на 17 миллиардов рублей

В Москве гражданам было выдано почти 10 тысяч ипотек на сумму почти 73 миллиарда. Всего в этом квартале граждане России успели взять 324,4 тысячи ипотек на 1,29 триллиона. Ипотеки в последнем квартале чаще всего выдавались на 22 года.