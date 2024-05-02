Свердловчане закредитованы на 17 миллиардов рублей

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Свердловские банки выдали 4,98 тысячи ипотек на 16,86 миллиарда рублей. На первых местах оказались Москва и область, Санкт-Петербург и Татарстан.
В Свердловской области ипотек взяли на 2,12 миллиарда меньше, чем в Татарстане, это ровно 600 ипотек, сообщили специалисты Объединенного кредитного бюро.
В Москве гражданам было выдано почти 10 тысяч ипотек на сумму почти 73 миллиарда. Всего в этом квартале граждане России успели взять 324,4 тысячи ипотек на 1,29 триллиона. Ипотеки в последнем квартале чаще всего выдавались на 22 года.
Ранее сообщалось, что программа семейной ипотеки была продлена до 2030 года. По ней гражданам предлагается ставка в 6% для семей до 6 лет включительно.