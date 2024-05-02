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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Почти 17 миллиардов взяли в ипотеку жители Свердловской области

Свердловчане закредитованы на 17 миллиардов рублей

2 мая 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

Почти 17 миллиардов взяли в ипотеку жители Свердловской области

Свердловская область вошла в число регионов по большому количеству взятых ипотек. Регион оказался на пятой строчке за период первый квартал нынешнего года.

Свердловские банки выдали 4,98 тысячи ипотек на 16,86 миллиарда рублей. На первых местах оказались Москва и область, Санкт-Петербург и Татарстан.

В Свердловской области ипотек взяли на 2,12 миллиарда меньше, чем в Татарстане, это ровно 600 ипотек, сообщили специалисты Объединенного кредитного бюро.

В Москве гражданам было выдано почти 10 тысяч ипотек на сумму почти 73 миллиарда. Всего в этом квартале граждане России успели взять 324,4 тысячи ипотек на 1,29 триллиона. Ипотеки в последнем квартале чаще всего выдавались на 22 года.

Ранее сообщалось, что программа семейной ипотеки была продлена до 2030 года. По ней гражданам предлагается ставка в 6% для семей до 6 лет включительно.

«Домклик»: Средний размер первого взноса по ипотеке в Свердловской области — 35,5%
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