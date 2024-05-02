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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Житель Свердловской области оплатил алименты под угрозой тюрьмы

Свердловчанин отдал долг сыну под угрозой тюрьмы

2 мая 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney

Житель Свердловской области оплатил алименты под угрозой тюрьмы

В Серовском районном отделении свердловчанин выплатил алименты под угрозой уголовной ответственности.

Известно, что отец уклонялся от обязанности по оплате алиментов, за что был привлечен к ответственности по ч. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей). Ему назначили 30 часов обязательных работ.

Отбыв наказание, он продолжил уклоняться от обязанности. В общей сложности мужчина накопил 165 тысяч рублей долга перед ребенком, сообщает региональное ФССП.

Тогда было возбуждено дело по 157 УК РФ. Свою вину нарушитель закона признал, после чего погасил задолженность.

От матери ребенка поступило заявление о примирении сторон. Уголовное преследование прекращено.

Ранее сообщалось, что злостный должник по алиментам может находиться в Свердловской области. Его разыскивают из-за 11,5 тысяч рублей долга.

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