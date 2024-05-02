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Свердловский замминистра Кислицын намерен обжаловать арест

Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын обжалует свой арест

2 мая 2024, 13:31
Фото: 1MI

Свердловский замминистра Кислицын намерен обжаловать арест

Высокопоставленного чиновника из Свердловской области ранее задержали по подозрению во взятках.

Арест Андрея Кислицына, которого подозревают во взятках, прошел еще в конце апреля, однако огласку новость получила только в среду, 1 мая. Судом чиновнику была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО чиновник должен пробыть до 26 июня, однако с этим решением подозреваемый не согласился, сообщает Ura.ru.

Замминистра энергетики и ЖКХ в Екатеринбурге задержан по подозрению во взятке
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В Ленинском райсуде Екатеринбурга будет рассмотрена апелляционная жалоба замминистра, ее внес один из адвокатов, который представляет интересы Кислицына.

Напомним, что обязанности замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын исполнял с 2016 года.

Ранее в Ивделе за решетку отправили бывшего сотрудника УФСИН Свердловской области за взятки и мошенничество.

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