Свердловский замминистра энергетики и ЖКХ Кислицын обжалует свой арест

Арест Андрея Кислицына, которого подозревают во взятках, прошел еще в конце апреля, однако огласку новость получила только в среду, 1 мая. Судом чиновнику была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО чиновник должен пробыть до 26 июня, однако с этим решением подозреваемый не согласился, сообщает Ura.ru.