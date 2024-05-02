Тагильские дошкольники сделали «Первые шаги в науку» и вернулись домой с победой

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
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Updated Сегодня, 16:50
Воспитанники дошкольных учреждений из Нижнего Тагила приняли участие в настоящем научном конкурсе и в условиях острой конкуренции сумели завоевать множество наград, сообщает городское управление образования.
Ребята недавно вернулись с конкурса «Первые шаги в науку», где были представлены 240 проектов со всей России. В финал из них вышли 47, в том числе проекты тагильчан.
В номинации «Техника» представители Нижнего Тагила заняли весь пьедестал почета: призовые места — в копилке дошколят из детских садов №30, 203 и 157 (объединение «Радость»). Спецприз в данной номинации забрал детский сад №98 («Радость»).
Второе место тагильчане заняли в номинации «Творчество»: отличились ребята из детского сада №58 («Детство»). Спецприз — у детского сада №70 («Радость»).
Кроме того, детский сад №38 стал первым в номинации «Здоровье и спорт» (Радость»).
Ранее объединение детских садов «Детство» вошло в топ-100 лучших в Российской Федерации.