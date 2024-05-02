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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Врачи в Нижнем Тагиле пришили отпиленную болгаркой ногу

Тагильские врачи пришили мужчине отпиленную болгаркой ногу

2 мая 2024, 11:06
Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи в Нижнем Тагиле пришили отпиленную болгаркой ногу

Нога 26-летнего Александра «болталась» на мышцах сзади, все сосуды были перерезаны, а кость распилена. Однако тагильским врачам удалось спасти конечность.

Врачи в Нижнем Тагиле поставили на ноги молодого человека, который на работе практически отрезал себе ногу болгаркой, сообщает Минздрав Свердловской области.

26-летний сотрудник тагильского предприятия работал инструментом, когда вдруг пила сорвалась и вонзилась ему в ногу. Инструмент вошел очень глубоко, перерезав все крупные сосуды и практически перепилив кость. Александр не потерял сознание и сумел зажать огромную рану рукой. Первую помощь мужчине оказали коллеги, а затем его экстренно госпитализировали в ГКБ №4.

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Здесь медики провели сложнейшую операцию и восстановили кость, мышцы и сосуды. Ногу удалось спасти, и сегодня Александр уже передвигается самостоятельно на костылях.

Врачи считают, что Александру исключительно повезло: из-за старой травмы в бедренной кости у него была металлическая пластина. Болгарка врезалась в нее и не смогла пройти дальше. Без этой счастливой случайности молодой человек мог бы полностью лишиться ноги.

Ранее свердловские хирурги удалили из печени пятилетней девочки двухкилограммовую опухоль.

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