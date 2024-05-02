Тагильские врачи пришили мужчине отпиленную болгаркой ногу

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Врачи в Нижнем Тагиле поставили на ноги молодого человека, который на работе практически отрезал себе ногу болгаркой, сообщает Минздрав Свердловской области.
26-летний сотрудник тагильского предприятия работал инструментом, когда вдруг пила сорвалась и вонзилась ему в ногу. Инструмент вошел очень глубоко, перерезав все крупные сосуды и практически перепилив кость. Александр не потерял сознание и сумел зажать огромную рану рукой. Первую помощь мужчине оказали коллеги, а затем его экстренно госпитализировали в ГКБ №4.
Здесь медики провели сложнейшую операцию и восстановили кость, мышцы и сосуды. Ногу удалось спасти, и сегодня Александр уже передвигается самостоятельно на костылях.
Врачи считают, что Александру исключительно повезло: из-за старой травмы в бедренной кости у него была металлическая пластина. Болгарка врезалась в нее и не смогла пройти дальше. Без этой счастливой случайности молодой человек мог бы полностью лишиться ноги.
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