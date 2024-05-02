Тагильские врачи пришили мужчине отпиленную болгаркой ногу

Врачи считают, что Александру исключительно повезло: из-за старой травмы в бедренной кости у него была металлическая пластина. Болгарка врезалась в нее и не смогла пройти дальше. Без этой счастливой случайности молодой человек мог бы полностью лишиться ноги.