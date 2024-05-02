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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Труп человека обнаружили на улице Ясной в Екатеринбурге

Труп неизвестного человека обнаружен на улице Ясной в Екатеринбурге

2 мая 2024, 11:46
Фото: Е1

Труп человека обнаружили на улице Ясной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прохожие нашли на газоне около аптеки на улице Ясной труп человека. Он пролежал несколько часов.

В Екатеринбурге прохожие нашли на улице очередной труп. Тело обнаружили около аптеки на улице Ясной, пишет Е1.

Как рассказала читательница издания, на место приезжала полиция, но потом уехала. Мимо ходят люди.

В Следственном комитете от комментариев по этому поводу воздержались.

Напомним, что в Екатеринбурге с зимы регулярно находят трупы на улице. Только за первую неделю апреля была зафиксирована смерть четырех человек.

Ранее в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга нашли скелет человека, который пробыл в воде не менее года.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Труп#Аптека#Прохожие#СК РФ#18+#Екатеринбург
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