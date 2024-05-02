Труп неизвестного человека обнаружен на улице Ясной в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В Екатеринбурге прохожие нашли на улице очередной труп. Тело обнаружили около аптеки на улице Ясной, пишет Е1.
Как рассказала читательница издания, на место приезжала полиция, но потом уехала. Мимо ходят люди.
В Следственном комитете от комментариев по этому поводу воздержались.
Напомним, что в Екатеринбурге с зимы регулярно находят трупы на улице. Только за первую неделю апреля была зафиксирована смерть четырех человек.
Ранее в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга нашли скелет человека, который пробыл в воде не менее года.